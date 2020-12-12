На 86-м году жизни умер Валентин Гафт

Артист скончался из-за инсульта.

Российский и советский актер Валентин Гафт умер на 86-м году жизни. Об этом заявили журналисты ТАСС со ссылкой на супругу погибшего Ольгу Остроумову. Женщина отметила, что причиной смерти артиста стал инсульт. Гафт восстанавливался от него на протяжении нескольких лет. На данный момент известно, что Гафта планируют похоронить на Троекуровском кладбище 15 декабря. Его тело будет находиться на аллее актеров.

Напомним, что Валентин Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. Он учился в Школе-студии МХАТ. После выпуска в 1957 году он начал служить в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. К актерской труппе "Современника" артист присоединился в 1968 году. В списке наград Гафта - звание Народного артиста РСФСР, которое он получил в 1984 году.

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