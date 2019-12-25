В Петербурге умер обладатель первого Кубка СССР по боксу Владимир Фёдоров

Старейшему петербургскому боксеру было 92 года.

В Петербурге на 93-м году жизни скончался обладатель первого Кубка СССР по боксу Владимир Федоров. Спортсмен был одним из старейших боксеров города и выдающимся спортсменом. О кончине Федорова сообщили в соцсетях Спортивной Федерации бокса Петербурга.

Владимир Федоров был неоднократным чемпионом Ленинграда, побеждал на престижных всесоюзных соревнованиях или становился их призером и посвятил огромную часть своей жизни тренерству. Педагогический стаж Федорова насчитывает более 60 лет, из-под крыла вышли десятки подготовленных мастеров спорта. Также Федоров был судьей всесоюзной категории по боксу и судьей международной категории по французскому боксу сават.

Владимир Фёдоров — настоящая легенда ленинградского и петербургского бокса, посвятивший спорту джентльменов целую жизнь.

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Фото: Спортивная Федерация Бокса Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"