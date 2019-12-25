Исполнитель роли доктора Борменталя скончался от коронавируса

Народный артист РФ Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", умер в 71 год от коронавируса. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григрия Заславского.
Как рассказал Заславский, актёр неделю находился на аппарате ИВЛ с коронавирусов.
Борис Плотников был профессором кафедры в ГИТИСе. омимо "Собачьего сердца" он сыграл в фильмах "Восхождение", "Емельян Пугачев", "Холодное лето пятьдесят третьего…", "Лес", "Бой с тенью", "Дульсинея Тобосская", а также снялся в сериалах "Годунов" и "Крылья Империи". Звание народного артиста России он получил в 1998 году. Он играл в Московском театре сатиры, Театре российской армии и МХТ имени Чехова.
Ранее умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова.
Фото: стоп-кадр из фильма "Собачье сердце"
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