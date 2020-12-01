Она полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Умерла президент Пушкинского музея Ирина Антонова. Об этом сообщили в пресс-службе музея, пишут "РИА Новости".

О дате и месте прощания пока не сообщается.

Ирина Антонова родилась в Москве. В 1940 году она поступила на искусствоведческое отделение филфака Института философии, литературы и истории.

С 1961 по 2013 год Ирина Антонова работала директором Пушкинского музея, после чего стала его президентом. Она полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", имеет множество государственных наград.

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Видео: YouTube / Kinoklub-Eldar