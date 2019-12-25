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Основатель бренда "Б. Ю. Александров" умер от коронавируса
Сегодня, 13:38
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matveyvn

Основатель бренда "Б. Ю. Александров" умер от коронавируса

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Александров трижды завоёвывал звание "Предприниматель года" — в 2004, 2006, 2007 годах.

Основатель бренда "Б. Ю. Александров" в ночь на 30 ноября умер от коронавируса. Об этом сообщает Молочный союз России.
Известно, что Борис Юрьевич Александров заразился COVID-19 в ноябре.

Предприниматель родился в 1947 году, окончил Первый Московский медицинский институт. Борис Юрьевич двадцать лет проработал врачом-терапевтом. После занялся производством молочных продуктов — в том числе известного глазированного сырка "Б.Ю. Александров".

Александров трижды завоёвывал звание "Предприниматель года" — в 2004, 2006, 2007 годах. 

Борису Юрьевичу было 73 года.

Теги: борис александров, коронавирус, смерть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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