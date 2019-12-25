Основатель бренда "Б. Ю. Александров" умер от коронавируса

Александров трижды завоёвывал звание "Предприниматель года" — в 2004, 2006, 2007 годах.

Основатель бренда "Б. Ю. Александров" в ночь на 30 ноября умер от коронавируса. Об этом сообщает Молочный союз России.

Известно, что Борис Юрьевич Александров заразился COVID-19 в ноябре.

Предприниматель родился в 1947 году, окончил Первый Московский медицинский институт. Борис Юрьевич двадцать лет проработал врачом-терапевтом. После занялся производством молочных продуктов — в том числе известного глазированного сырка "Б.Ю. Александров".

Александров трижды завоёвывал звание "Предприниматель года" — в 2004, 2006, 2007 годах.

Борису Юрьевичу было 73 года.