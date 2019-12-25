Главная героиня фильма "Весна на Заречной улице" Нина Иванова ушла из жизни

Актриса снялась в около 14 фильмах.

На 87-м году ушла из жизни советская киноактриса Нина Иванова. Популярность к ней пришла после главной роли в фильме "Весна на Заречной улице". Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.

Актриса скончалась после продолжительной болезни 1-го декабря 2020-го года.

Свою первую роль Нина Иванова сыграла в возрасте десяти лет в фильме "Жила была девочка" Виктора Эйсымонта. Отдельной страницей является роль Татьяны Сергеевны в "Весне на Заречной улице".

Также актриса снялась в картинах "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь", "Еще можно успеть". Она попробовала себя и в качестве режиссера, сняв несколько сюжетов журнала "Ералаш".

Фото: kakgdekto.ru