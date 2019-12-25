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Главная героиня фильма "Весна на Заречной улице" Нина Иванова ушла из жизни
Сегодня, 17:27
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nadezhda_sib

Главная героиня фильма "Весна на Заречной улице" Нина Иванова ушла из жизни

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Актриса снялась в около 14 фильмах.

На 87-м году ушла из жизни советская киноактриса Нина Иванова. Популярность к ней пришла после главной роли в фильме "Весна на Заречной улице". Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.

Актриса скончалась после продолжительной болезни 1-го декабря 2020-го года.

Свою первую роль Нина Иванова сыграла в возрасте десяти лет в фильме "Жила была девочка" Виктора Эйсымонта. Отдельной страницей является роль Татьяны Сергеевны в "Весне на Заречной улице". 

Также актриса снялась в картинах "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь", "Еще можно успеть". Она попробовала себя и в качестве режиссера, сняв несколько сюжетов журнала "Ералаш". 

Фото: kakgdekto.ru

Теги: актриса, кинематограф, советская актриса
Категории: Лента новостей, Новости России,

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