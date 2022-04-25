В Петербурге на 82-м году жизни скончалась советская актриса Алла Чернова

Актриса театра и кино Алла Чернова умерла ночью 28 июня в Мариинской больнице. Она будет похоронена на Комаровском кладбище рядом с режиссёром Леонидом Менакером.

Ночью 28 июня в Мариинской больнице на 82-м году жизни скончалась советская актриса театра и кино Алла Чернова. Сын покойной сообщил "Фонтанке", что мать похоронят на Комаровском кладбище рядом с режиссёром Леонидом Менакером, с которым она прожила более 40 лет. Дата похорон пока не определена.

Алла Чернова окончила Высшее театральное училище имени Щукина в Москве, после чего переехала в Ленинград. Она играла в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, а затем в Ленинградском театре комедии. В кино Чернова дебютировала, ещё будучи студенткой, сыграв главную роль в фильме "Коротко лето в горах". На съёмках картины "Не забудь… станция Луговая" она познакомилась с режиссёром Леонидом Менакером.

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Фото: скришнот "ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ" / Youtube