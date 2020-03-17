Ушел из жизни Эдуард Лимонов

Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов.

Во вторник, 17 марта, стало известно о смерти российского писателя и политика Эдуарда Лимонова. Отечественному политическому и культурному деятелю было 77 лет.

В последнее время появлялись сообщения о проблемах со здоровьем у Лимонова, в связи с чем отменялись его публичные выступления по всей стране, в том числе и в Петербурге.

Отметим, что Эдуард Вениаминович Лимонов (Савенко) родился в 1943 году в Дзержинске. Под его авторством значатся популярные литературные произведения, в том числе "Дневник неудачника" и "Это я – Эдичка". За свою политическую карьеру Лимонов числился во главе Национал-большевистской партии и движения "Другая Россия".

Фото: Piter.tv