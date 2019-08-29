Актер Владимир Чуприков умер в 56 лет от остановки сердца

Он скончался на даче в Ивановской области на 57-м году жизни.

В субботу, 19 сентября, на 57-м году жизни умер российский актер Владимир Чуприков. На своей странице в Facebook его жена Наталья заявила, что причиной смерти мужа стала остановка сердца.

Она уточнила, что актер умер на даче в Ивановской области. Сама Наталья сейчас находится в Москве. Утром 21 сентября она поедет к нему. Дата похорон уточняется.

В 1988 году Владимир Чуприков окончил студию при Центральном детском театре и в то же время был принят в труппу РАМТа. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах "Любовь-морковь 2", "Гагарин. Первый в космосе" и в сериалах "Возвращение Мухтара" и "Папины дочки".

Ранее мы писали, что в Петербурге после перевозки в автозаке умер мужчина.

Фото: ВКонтакте / Владимир Чуприков