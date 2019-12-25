В Петербурге после перевозки в автозаке умер мужчина

Его не приняли в СИЗО без справки от врача-психиатра.

В Петербурге задержанный за незаконное хранение оружия мужчина умер в автозаке. Его нашли без сознания, предварительно его тошнило. Об этом пишет "Фонтанка".

Уголовное дело, фигурантом которого стал погибший, рассматривает Смольнинский районный суд. С июня этого года мужчина перестал появляться на заседаниях, и его объявили в розыск. 17 сентября его нашли и задержали на Кирилловской улице. Все это время он вел асоциальный образ жизни и бомжевал. На момент задержания никаких травм на нем не было, на здоровье подозреваемый не жаловался.

После задержания суд определил мужчине место в СИЗО, и вечером 18 сентября конвой привез его в Горелово. При поступлении в изолятор он сообщил, что у него клаустрофобия. Врач-психиатр отправил петербуржца на дополнительное обследование в город. В три часа утра его повезли обратно, а в пять утра мужчину нашли без сознания в кузове автозака.

После того, как погибшего забрали врачи, были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что мужчину никто не бил, сам он головой не ударялся. Вскрытие назначено на вторник, 22 сентября. Оно установит точную причину смерти.

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