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Руфер и его спутница сорвались с крыши дома на Рубинштейна

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Молодые люди скончались на месте.

Вечером в воскресенье, 20 сентября, с крыши дома №23 на улице Рубинштейна сорвались двое: руфер и его спутница. Piter.TV получил кадры с места происшествия.

Погибший молодой человек называл себя городским путешественником и экскурсоводом. Он часто водил желающих на крыши. По всей видимости, его спутница была любительницей острых ощущений. Личность погибшей устанавливается. Специалисты начали расследование произошедшего. Обстоятельства случившегося пока неизвестны. 

Ранее мы писали, что отравившихся в бассейне детей перевели из реанимации.

Видео: Piter.TV

Теги: руфер, руферы, скончался
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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