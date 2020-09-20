Руфер и его спутница сорвались с крыши дома на Рубинштейна

Вечером в воскресенье, 20 сентября, с крыши дома №23 на улице Рубинштейна сорвались двое: руфер и его спутница. Piter.TV получил кадры с места происшествия.
Погибший молодой человек называл себя городским путешественником и экскурсоводом. Он часто водил желающих на крыши. По всей видимости, его спутница была любительницей острых ощущений. Личность погибшей устанавливается. Специалисты начали расследование произошедшего. Обстоятельства случившегося пока неизвестны.
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Видео: Piter.TV
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