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Отравившихся в бассейне детей перевели из реанимации
Сегодня, 21:41
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smirenny

Отравившихся в бассейне детей перевели из реанимации

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Всего отравились восемь детей.

Двое детей, которые попали в реанимацию из-за отравления в петербургском бассейне парами хлора, перевели в обычную палату, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

В пятницу, 18 сентября, в бассейне на улице Ярослава Гашека парами хлора отравились восемь детей. Троих родители забрали домой, поскольку их состояние не вызывает опасений. Пятерых госпитализировали: троих в обычную палату, двоих – в реанимацию. Вечером в воскресенье стало известно, что обоих детей перевели в обычную палату. Следствие возбудило уголовное дело, а бассейн пока закрыли.

Ранее мы писали, что одного из отравившихся детей в бассейне на Ярослава Гашека перевели в обычную палату.

Фото: Piter.TV

Теги: дети отравились в бассейне, реанимация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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