Отравившихся в бассейне детей перевели из реанимации

Всего отравились восемь детей.

Двое детей, которые попали в реанимацию из-за отравления в петербургском бассейне парами хлора, перевели в обычную палату, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

В пятницу, 18 сентября, в бассейне на улице Ярослава Гашека парами хлора отравились восемь детей. Троих родители забрали домой, поскольку их состояние не вызывает опасений. Пятерых госпитализировали: троих в обычную палату, двоих – в реанимацию. Вечером в воскресенье стало известно, что обоих детей перевели в обычную палату. Следствие возбудило уголовное дело, а бассейн пока закрыли.

Ранее мы писали, что одного из отравившихся детей в бассейне на Ярослава Гашека перевели в обычную палату.

Фото: Piter.TV