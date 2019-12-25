Одного из отравившихся детей в бассейне на Ярослава Гашека перевели в обычную палату

У остальных детей наблюдается положительная динамика, отметили в Комздраве.

Комитет по здравоохранению Петербурга вечером 19 сентября поделился обновленными данными о состоянии здоровья детей, отравившихся хлором в бассейне фитнес-клуба на улице Ярослава Гашека.

В ведомстве заявили, что один из пострадавших в бассейне детей переведен из отделения реанимации в обычную палату. У остальных детей также положительная динамика, все остаются под наблюдением врачей.

Ранее стало известно, что по итогам проверки управления Роспотребнадзора по Петербургу ведомство приостановило деятельность клуба Fitness House, расположенного на улице Ярослава Гашека.

Накануне петербуржец обратился в полицию с заявлением о выбросе хлора в бассейне клуба Fitness House, расположенном на улице Ярослава Гашека в Петербурге. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Предполагается, что выброс случился из трубы на третьей дорожке в детском бассейне. В результате отравления разной степени тяжести получили восемь детей в возрасте от 7 до 8 лет и 15-летний подросток. По данным Комздрава 5 детей остаются в больнице,

Фото: Piter.tv