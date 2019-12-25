После отравления детей хлором в бассейне на Гашека возбуждено уголовное дело

В настоящее время ведется осмотр места происшествия и выяснение обстоятельств случившегося.

Отравление детей в бассейне клуба Fitness House на улице Ярослава Гашека привело к возбуждению уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиями безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В настоящее время ведется осмотр места происшествия и выяснение обстоятельств случившегося. Назначаются необходимые экспертизы, расследование дела продолжается.

Прокуратура в Петербурге также назначила проверку по факту отравления детей в бассейне. К процессу привлечены Роспотребнадзор и СК, а координировать их будут прокуроры.

Напомним, накануне петербуржец обратился в полицию с заявлением о выбросе хлора в бассейне клуба Fitness House, расположенном на улице Ярослава Гашека в Петербурге.

Предполагается, что выброс случился из трубы на третьей дорожке в детском бассейне. В результате отравления разной степени тяжести получили восемь детей в возрасте от 7 до 8 лет и 15-летний подросток.

Информацию об этом подтвердили в городском комздраве. Родители троих пострадавших отказались от госпитализации, так как у детей диагностирована легкая форма отравления, еще пятеро сейчас находятся в больницах.

Фото: Piter.tv