В детском бассейне фитнес-клуба на Ярослава Гашека произошел выброс хлора

В больницу доставлены пятеро детей.

В пятницу, 18 сентября, в доме 17 лит. А по улице Ярослава Гашека произошло ЧП. Петербуржец обратился в полицию с заявлением о выбросе хлора в бассейне Fitness House . Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Предполагается, что выброс случился из трубы на 3 дорожке в детском бассейне. В результате отравление разной степени тяжести получили 7 детей в возрасте от 7 до 8 лет и 15-летний подросток. Родители троих пострадавших от госпитализации, так как у них диагностирована легкая форма отравления.

Администрация клуба не дает комментариев о случившимся. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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