В Петербурге в заваленной мусором квартире ищут пропавших хозяев

В двухкомнатной квартире жили женщина по имени Татьяна и ее муж, который является инвалидом по зрению.

Второй день сотрудники МЧС, полиции и ЖКХ пытаются найти двух пропавших людей в заваленной мусором квартире Пражской улице. Фото и видео с места происшествия появились в социальных сетях.

В двухкомнатной квартире жили женщина по имени Татьяна и ее муж, который является инвалидом по зрению. Недавно из этой квартиры по стенам поползли черви. Это навело соседей на мысли о мёртвом теле.

В квартире был странный запах, в течение недели, не понимали что такое и почему. Заметили на полу белых червей, значения особо не придали, а на следующий день полезли из-под потолка прям в очень большом количестве. Тут уже поняли, что что-то не то и вызвали полицию, а они МЧС. Артём В., сосед.

Также один из соседей рассказал Piter.TV, что из-за этой ситуации он решил переехать из этого дома. Сегодня вечером он собирает последние вещи и переезжает в другую квартиру.

Как сообщили в ГУ МВД России, в полицию Фрунзенского района поступило сообщение от жильца дома по улице Пражская о неприятном запахе, предположительно из квартиры сверху, расположенной на 3 этаже. На место оперативно выехали сотрудники полиции. Было установлено, что в квартире проживает пожилая пара: 65-летняя женщина и 70-летний мужчина. Полицейские установили их дочь, опросили и приняли от нее заявление о розыске родителей, которые некоторое время не выходили на связь. После этого, в рамках полученного заявления, совместно со специалистами МЧС квартира пенсионеров была вскрыта. В виду ее сильной захламленности, не дающей возможности провести осмотр, была привлечена специализированная организация для утилизации мусора. После завершения этой работы будет проведен осмотр квартиры.

Фото и видео: ВК/ Новости Купчино (Владимир Юдин; Артём Слёзкин)