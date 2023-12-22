  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Малой Бухарестской улице во время пожара на кухне пострадала женщина
Сегодня, 10:39
115
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Малой Бухарестской улице во время пожара на кухне пострадала женщина

0 0

Из опасной зоны были эвакуированы три человека.

Во Фрунзенском районе сегодня утром, 24 апреля, во время пожара пострадала женщина. На Малой Бухарестской улице, 9, вспыхнуло пламя в трехкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

На кухне пламя охватило восемь "квадратов". Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:40. 

Бороться с огнем прибыли три спецмашины и 12 спасателей. В 10:15 пожар был локализован. Из опасной зоны были эвакуированы три человека. Уточняется, что женщину, которая пострадала во время пожара, доставили в больницу. 

Ранее мы писали, что на станции метро "Балтийская" умер пассажир.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: купчино, мчс, пожар на кухне, пострадал во время пожара
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии