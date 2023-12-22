На Малой Бухарестской улице во время пожара на кухне пострадала женщина

Из опасной зоны были эвакуированы три человека.

Во Фрунзенском районе сегодня утром, 24 апреля, во время пожара пострадала женщина. На Малой Бухарестской улице, 9, вспыхнуло пламя в трехкомнатной квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На кухне пламя охватило восемь "квадратов". Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:40.

Бороться с огнем прибыли три спецмашины и 12 спасателей. В 10:15 пожар был локализован. Из опасной зоны были эвакуированы три человека. Уточняется, что женщину, которая пострадала во время пожара, доставили в больницу.

Ранее мы писали, что на станции метро "Балтийская" умер пассажир.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком