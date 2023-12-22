Во время пожара на Купчинской пострадал мужчина

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Пожар потушили в 09:52.

В Купчино сегодня утром, 29 марта, произошел пожар. В доме № 36 по Купчинской улице загорелся электрощиток на лестничной площадке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:29. К этому часу пламя охватило 0,5 "квадрата".

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они спасли пострадавшего мужчину. Его передали медикам. Жителя Фрунзенского района доставили в больницу. Информация о его состоянии уточняется.

Пожар потушили в 09:52. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv