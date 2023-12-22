  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время пожара на Купчинской пострадал мужчина
Сегодня, 11:23
101
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Во время пожара на Купчинской пострадал мужчина

0 0

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Пожар потушили в 09:52.

В Купчино сегодня утром, 29 марта, произошел пожар. В доме № 36 по Купчинской улице загорелся электрощиток на лестничной площадке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:29. К этому часу пламя охватило 0,5 "квадрата".

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они спасли пострадавшего мужчину. Его передали медикам. Жителя Фрунзенского района доставили  в больницу. Информация о его состоянии уточняется.

Пожар потушили в 09:52. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что на Витебском проспекте утром сгорел гараж.

Фото: Piter.tv

Теги: купчино, купчинская улица, мчс, пожар в доме
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии