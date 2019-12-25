Фитнес-клуб на Гашека закрыли после отравления детей хлором в бассейне

Материалы дела передадут во Фрунзенский районный суд.

Стало известно, что по итогам проверки управления Роспотребнадзора по Петербургу ведомство приостановило деятельность клуба Fitness House, расположенного на улице Ярослава Гашека в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе ведомства 19 сентября, велось и ведется санитарно-эпидемиологическое расследование обстоятельств и причин случившегося.

Эксперты из ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" исследуют взятые в бассейне пробы воды и воздуха.

Для предотвращения возможных угроз жизни или здоровью людей, а также после выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. Роспотребнадзор по Петербургу составил протокол в отношении владельца фитнес-клуба, приостановив его деятельность. Материалы дела передадут во Фрунзенский районный суд.

Напомним, накануне петербуржец обратился в полицию с заявлением о выбросе хлора в бассейне клуба Fitness House, расположенном на улице Ярослава Гашека в Петербурге. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Предполагается, что выброс случился из трубы на третьей дорожке в детском бассейне. В результате отравления разной степени тяжести получили восемь детей в возрасте от 7 до 8 лет и 15-летний подросток.

Напомним, что по данным Комздрава 5 детей остаются в больнице, у троих из них – удовлетворительное состояние. У оставшихся двоих детей, которые находятся в отделении реанимации, наблюдается улучшение состояния. Отмечается, что одного сегодня, скорее всего, переведут в отделение.

Фото: Piter.tv