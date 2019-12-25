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В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации
Сегодня, 11:20
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В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

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У них наблюдается улучшение состояния, отметили в комитете по здравоохранению.

Стало известно о состоянии детей, попавших в больницу после инцидента в бассейне на улице Ярослава Гашека в Петербурге. Информацию 19 сентября сообщили в городском комитете по здравоохранению.

В ведомстве отметили, что 5 детей остаются в больнице, у троих из них – удовлетворительное состояние. У оставшихся двоих детей, которые находятся в отделении реанимации, наблюдается улучшение состояния. Отмечается, что одного сегодня, скорее всего, переведут в отделение.

Напомним, накануне петербуржец обратился в полицию с заявлением о выбросе хлора в бассейне клуба Fitness House, расположенном на улице Ярослава Гашека в Петербурге. 

Предполагается, что выброс случился из трубы на третьей дорожке в детском бассейне. В результате отравления разной степени тяжести получили восемь детей в возрасте от 7 до 8 лет и 15-летний подросток.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, комздрав, отравление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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