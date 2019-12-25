Умер телеведущий прогноза погоды Александр Беляев

Ведущим прогноза погоды на НТВ он стал в 1998 году.

Умер телеведущий прогноза погоды на НТВ, кандидат географических наук Александр Беляев. Об этом сообщили в редакции НТВ.

Известно, что Беляев скончался в реанимации минувшей ночью. Последние несколько лет он активно боролся с раком.

Ведущим прогноза погоды на НТВ он стал в 1998 году.

Александру Беляеву был 71 год. Его считали самым известным телеведущим прогноза погоды на российском телевидении.

Ранее мы писали, что умер режиссер "Приключений Незнайки" Александр Боголюбов.

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