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Умер телеведущий прогноза погоды Александр Беляев
Сегодня, 16:05
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matveyvn

Умер телеведущий прогноза погоды Александр Беляев

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Ведущим прогноза погоды на НТВ он стал в 1998 году.

Умер телеведущий прогноза погоды на НТВ, кандидат географических наук Александр Беляев. Об этом сообщили в редакции НТВ.

Известно, что Беляев скончался в реанимации минувшей ночью. Последние несколько лет он активно боролся с раком.

Ведущим прогноза погоды на НТВ он стал в 1998 году.

Александру Беляеву был 71 год. Его считали самым известным телеведущим прогноза погоды на российском телевидении.

Ранее мы писали, что умер режиссер "Приключений Незнайки" Александр Боголюбов.

Фото: pixabay.com

Теги: александр беляев, нтв, прогноз погоды, смерть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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