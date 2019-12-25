Боголюбову было 86 лет.

Умер режиссер "Приключений Незнайки" Александр Боголюбов. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России. цитата из сообщения на сайте

Боголюбову было 86 лет. Он родился 29 декабря 1934 года. Известен такими картинами как "Батальоны просят огня", анимационными фильмами "Бумеранг", "Волшебник Изумрудного города", "Приключения Незнайки и его друзей".

Ранее мы писали, что умерла актриса из "Клана Сопрано" и "Карточного домика".