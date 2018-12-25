Филлис Соммервиль скончалась на 77-ом году жизни.

Умерла актриса из "Клана Сопрано" и "Карточного домика". Журналисты американского портала MSN со ссылкой на менеджера звезды Пола Хилепо заявили, что Филлис Соммервиль ушла из жизни на 77-ом году. Она умерла в Нью-Йорке. Представители актрисы рассказали, что смерть наступила по естественным причинам.

Напомним, что зрителям Филлис Соммервиль известна по своим ролям в картине "Загадочная история Бенджамина Баттона", сериалах "Карточный домик", "Клан сопрано", "Закон и порядок" и других проектах.

Умер автор песни "Уральская рябинушка" Евгений Родыгин.

Фото: AFP 2020 / Getty Images/Ilya S. Savenok

