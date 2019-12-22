Уральскому композитору было 95 лет.

Умер автор песни "Уральская рябинушка" Евгений Родыгин. Об этом сообщили представители управления культуры городской администрации в Екатеринбурге. Чиновники пояснили, что народный артист России скончался в возрасте 95 лет.

Мы скорбим и соболезнуем родным и близким Евгения Павловича. Это большая потеря для нашего города, страны, а также для музыки в целом сообщение администрации города

Напомним, что Евгений Родыгин считается одним из самых известных уральских композиторов. Он имеет звание почетного гражданина Свердловской области и Екатеринбурга. Музыкант создал такие песни как "Уральская рябинушка", "Свердловский вальс", "Едут новоселы", "Белым снегом". Указом губернатора Евгения Куйвашева 2020 год в регионе объявлен годом Родыгина.

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