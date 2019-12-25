В Москве убили 90-летнего доцента ВГИК

Тело Иды Борисовны Щур найдено в ее квартире со множественными ранениями.

В Москве убили доцента ВГИК. Об этом сообщили журналисты "Московского комсомольца". Они объяснили со ссылкой на местную полицию, что в собственной квартире найдено тело 90-летней Иды Борисновны Щур. Оперативники навестили пожилую женщину 19 июля после того, как женщина перестала отвечать на звонки. О ней стали беспокоиться коллеги по Всероссийскому институту кинематографии.

Оперативникам пришлось вскрыть дверь в квартиру на Кутузовском проспекте. Внутри помещения они нашли тело хозяйки со множественными ножевыми ранениями. По данному преступлению возбуждено уголовное дело. Рассматриваются версии об убийстве с целью ограбления, а также завладевания жилплощадью. Дом, в котором жила покойная, считается элитным.

Напомним, что Ида Борисовна Щур преподавала во ВГИК с 1958 года. Она являлась автором нескольких учебных программ по теории и истории музыкального искусства.

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