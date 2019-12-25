Японская звезда "Атаки титанов" умер в 30 лет

Тело Харума Миура без сознания нашли в его доме.

Японская звезда полнометражной экранизации манги "Атаки титанов" умер в 30 лет. Об этом сообщили журналисты из The Japan Times. Они рассказали, что актер по имени Харума Миура скончался. Перед этим его нашли без сознания в его собственном доме в Токио. Медики доставили пострадавшего в больницу, но не смогли спасти мужчине жизнь.

На данный момент причина гибели Миура не раскрывается официальными источниками. Предположительно, актер принял решение уйти из жизни самостоятельно.

Напомним, что Харума Миура известен по ролям в фильмах "Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир", "Небо любви", "От меня к тебе", "Вороны: Продолжение", а также сериальных проектах "Кровавый понедельник", "Последняя Золушка" и "Гокусэн".

Умерла актриса сериалов "Твин Пикс" и "Зена — королева воинов".

Фото: haruma_miura_info