Гэйлин Джордж скончалась в 55 лет от рака.

Умерла актриса сериалов "Твин Пикс" и "Зена — королева воинов". Об этом сообщили журналисты из издания Mirror. По данным СМИ, американская звезда Гэйлин Джордж скончалась в 55 года. Причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание. Известно, что Джордж погибла 14 июля, за день до ее 56-летия.

В настоящее время родственники актрисы объявили сбор средств на похороны. Они также объяснили, что у Джордж был диагностирован "рак во всем организме", включая легкие. Данный диагноз стал для семьи неожиданностью, так как по словам медиков, актрисе оставалось жить несколько дней.

Напомним, что Джордж исполнила эпизодические роли в сериалах "Остаться в живых", "Принц из Беверли-Хиллз", "Как избежать наказания за убийство", "Парки и зоны отдыха", "Звездный путь: Вояджер".

Умер оператор фильмов "Бриллиантовая рука" и "Битва за Москву".

Фото: Globallookpress.com

