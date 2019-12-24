Игорю Черных было 88 лет.

Умер оператор фильмов "Бриллиантовая рука" и "Битва за Москву". Об этом сообщается на официальном сайте кинематографистов России. Известно, что Игорь Черных скончался в 88 лет.

Ушел из жизни наш друг, кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Игорь Анатольевич Черных говорится в сообщении

Коллеги Черных рассказали, что он был интеллигентным, добрым и отзывчивым человеком. Кроме таланта оператора он также прекрасно пел и играл на гитаре.

Зрители могут знать Игоря Черных по таким киноработам как "Великий полководец Георгий Жуков", "Трагедия века", "Большая дорога", "Особо важное задание", "Емельян Пугачев". В общей сложности он был операторам на 20 съемочных площадках.

Умер бывший ведущий "Разрушителей легенд".

Фото: Союз кинематографистов России

Видео: Youtube/ Лучшие моменты из фильмов