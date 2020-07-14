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Умер бывший ведущий "Разрушителей легенд"

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Грант Имахара умер в 49 лет от аневризмы мозга.

Умер бывший ведущий "Разрушителей легенд". Об этом сообщили журналисты из The Hollywood Reporter со ссылкой на родственников звезды. Они объяснили, что 49-летний Грант Имахара скончался от аневризмы мозга.

Он был важной частью нашей семьи и прекрасным человеком

представитель телеканала Discovery

Напомним, что Имахара присоединился к "Разрушителям легенд" с третьего сезона. Он работал в проекте до 2014 года. Инженер применял собственные навыки в создании роботов, а также при управлении электронными устройствами.

Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте.

Видео: YT / Tormach Inc.

Теги: грант имахара, разрушители легенд
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура,

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