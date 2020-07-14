Грант Имахара умер в 49 лет от аневризмы мозга.

Умер бывший ведущий "Разрушителей легенд". Об этом сообщили журналисты из The Hollywood Reporter со ссылкой на родственников звезды. Они объяснили, что 49-летний Грант Имахара скончался от аневризмы мозга.

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Напомним, что Имахара присоединился к "Разрушителям легенд" с третьего сезона. Он работал в проекте до 2014 года. Инженер применял собственные навыки в создании роботов, а также при управлении электронными устройствами.

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Видео: YT / Tormach Inc.