Умер бывший ведущий "Разрушителей легенд". Об этом сообщили журналисты из The Hollywood Reporter со ссылкой на родственников звезды. Они объяснили, что 49-летний Грант Имахара скончался от аневризмы мозга.
Он был важной частью нашей семьи и прекрасным человеком
представитель телеканала Discovery
Напомним, что Имахара присоединился к "Разрушителям легенд" с третьего сезона. Он работал в проекте до 2014 года. Инженер применял собственные навыки в создании роботов, а также при управлении электронными устройствами.
Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте.
Видео: YT / Tormach Inc.
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