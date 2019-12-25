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Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте
Сегодня, 10:45
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lesjasap

Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте

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Полиция расследует "подозрительную смерть" Филиппоса Критиотиса.

Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте. Об этом рассказали представители дипломатического ведомства Кипра в Facebook-аккаунте. Они объяснили, что их сотрудник Филиппос Критиотис обнаружен погибшим. По факту подозрительной смерти местная полиция возбудила уголовное дело.

Пустоту, оставшуюся после потери посла в Бухаресте Филиппоса Критиотиса, который внезапно умер, сложно заполнить. Самые искренние пожелания направляем его семье от нас всех - его большой семьи

сообщение МИД Кипра

В МИД Кипра отметили, что посол скончался в ночь с субботы на воскресенье. По предварительным сведениям дипломат страдал от проблем с сердцем. Однако точная причина его гибели будет указана позже после вскрытия тела.

CGTN: мэр Сеула Пак Вон Сун обнаружен мертвым.

Теги: бухарест, кирп, посол, румыния
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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