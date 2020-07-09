CGTN: мэр Сеула Пак Вон Сун обнаружен мертвым

Корейские СМИ написали о гибели главы Сеула.

Мэр Сеула Пак Вон Сун обнаружен мертвым. Об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на собственные источники. Ранее власти Южной Кореи говорили о том, что чиновник пропал. С соответствующим заявлением в полицию обратилась дочь Вон Суна. В агентстве Yonhap уведомили о том, что поиски главы города продолжаются.

Известно, что в 16:40 часов вечера по местному времени (10:40 часов по Москве) мэр Сеула должен был провести встречу с председателем Комиссии по сбалансированному развитию государства при президенте Ким Са Ёлем. Однако чиновник не смог выйти на работу из-за "плохого самочувствия". В последний раз Вон Суна обнаружили в северном районе Сонбук. Эксперты засекли сигнал его мобильного устройства. В мероприятиях по поиску мэра участвует около 200 человек. К операции привлечены кинологи с собаками, а также беспилотники.

В полиции и мэрии рассказали, что Пак Вон Сун покинул свою резиденцию около 10:44 утра. На нем была темная одежда и рюкзак.

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Видео: YouTube / TRT World