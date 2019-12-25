Российские ютуберы представились именами Греты Тунберг и ее отца Сванте.

Дэвид Линч обсудил с российскими пранкерами продолжение "Твин Пикса". Вован и Лексус разыграли американского режиссера. Они представились правозащитницей из Швеции Гретой Тунберг и ее отцом Сванте. Ютуберы предложили режиссеру снять продолжение сериала, а на роль главной героини Лоры Палмер попробовать Грету.

Может быть, мы бы сделали продолжение "Твин Пикса". Я бы смогла сыграть молодую Лору Палмер или ее дочь, например? Как вам? Я просто подумала, что это поможет таким образом мне перебороть мои страхи заявила "Грета Тунберг"

Линч отметил, что это предложение можно обсудить. Отец Тунберг заметил, что его дочь напугал Дональд Трамп, который заявил на саммите по климату в Нью-Йорке о том, что в этом мире невозможно никому помочь, так как всем управляют "страх и деньги".

Вау! Но он сказал правду, но мы это изменим! Он ведет страну в пропасть и весь мир тоже. Он тот, кого нужно остановить, и в итоге, я думаю, будет огромная явка избирателей на выборах в ноябре, чтобы остановить его. Огромная явка! Дэвид Линч, режиссер

Российские пранкеры разыграли главу Европарламента от имени Тихановской.