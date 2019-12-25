Российские пранкеры разыграли главу Европарламента от имени Тихановской

Блогеры представились именами Светланы Тихановской и Гитанасом Науседой в разговоре с Давидом Сассоли.

Российские пранкеры разыграли главу Европарламента от имени Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы. Аудиозапись с дипломатом появилась на YouTube-канале Алексея Столярова, более известного как "Лексус". Блогер вместе с коллегой-девушкой обсудил с Давидом Сассоли ситуацию в республике. Иностранец был уверен, что ведет разговор с белорусским экс-кандидатом в президенты и главой Литвы.

У нас будет следующая сессия в начале октября, и это будет хороший повод для вас посетить нас... Мы вместе подумаем, кто поможет вам поработать над тем, как повлиять на публичное мнение и на государства. Я думаю, это сейчас лучшее Давид Сассоли, глава Европарламента

Глава ЕП заявил, что обеспокоен ситуацией в Белоруссии. Он узнал о самочувствии Тихановской, которая была вынуждена покинуть республику из-за угроз. Сассоли пригласил политика приехать в ЕП и пообещал обсудить визит с главой комитета по внешней политике ЕП Дэвидом Макалистером.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина заявила в интервью "РИА Новостям" о том, что оппозиционный белорусский политик выступит на встрече глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

Польских дипломатов отозвали из ООН после пранка над Дудой.