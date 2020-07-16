Целью этих действий могло быть ухудшение отношений Варшавы и Киева.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что в МИД Польши назвали актом дезинформации РФ розыгрыш Дуды пранкером. Об этом заявил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович.

Чапутович заявил, что соответствующий розыгрыш может быть сделан для того, чтобы ухудшить отношение Варшавы и Киева.

На это указывают вопросы, которые задавались президенту Анджею Дуде Яцек Чапутович, министр иностранных дел Польши

Напомним, что после выборов президента в Польше российские пранкеры позвонили главе государства Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В настоящий момент, авторов розыгрыша разыскивают.

Ранее мы сообщали о том, что Россия захотела избежать "майданов" в Белоруссии.

Видео: YouTube / TVP Info, Vovan222prank