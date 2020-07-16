В МИД надеются, что Минск помнит "о прививке", полученной после майдана на Украине.

Россия захотела избежать "майданов" в Белоруссии. Об этом в открытом интервью журналистам ТАСС рассказал заместитель главы МИД России Андрей Руденко. Чиновник отметил, что Москва надеется на то, что Минск не повторит сценария украинского Евромайдана 2013-2014 годов.

В отличие от зарубежных игроков, как сейчас говорят акторов, Россия не заинтересована ни в каких "майданах", ни в каких киевских сценариях в Белоруссии Андрей Руденко, заместитель главы МИД России

По словам представителя внешнеполитического ведомства, события на Украине должны стать "прививкой" для многих государств. Он уверен, что подобного надеются избежать "братья в самой близкой" Белоруссии.

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Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА