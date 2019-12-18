Культовому сериалу "Твин Пикс" исполнилось 30 лет

Всего было выпущено 3 сезона.

Американскому драматическому сериалу "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча исполнилось 30 лет. Первый сезон вышел на экраны в США 8 апреля 1990 года. Российские зрители увидели премьеру только 4 ноября 1993 года. Сериал показали на Первом канале с закадровым многоголосым переводом. 18 ноября 2001 года "Твин Пикс" транслировал канал РТР.

Действие разворачивается в 1989 году в вымышленном городке Твин Пикс, который населяют дружные, наивные и немного эксцентричные люди. История начинается с известия о находке обнаженного тела старшеклассницы Лоры Палмер. Завернутый в полиэтилен труп волнами выбрасывает на берег озера. Под подозрение агента Купера, шерифа Трумана и их помощников попадают разные жители Твин Пикс. Постепенно зритель открывает для себя темную и страшную сторону жизни обитателей тихого и мирного на первый взгляд городка.

Всего было выпущено три сезона. Показ последнего, состоящего из 18 серий, начался 21 мая 2017 года. Интересно, что к концу третьего сезона основные сюжетные линии сериала – убийство Лоры Палмер и Черный Вигвам Дейла Купера – остаются не раскрытыми до конца. Некоторые поклонники сериала надеются на новый сезон. Станут ли известны зрителями все тайны, пока неизвестно.

Также в 1992 году был снят приквел "Твин Пикс: Сквозь огонь". В американском прокате показ фильма обернулся полным провалом.

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Видео: YouTube / Final Trailers