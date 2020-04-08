В новом спин-оффе "Ходячих мертвецов" раскроют судьбу Рика Граймса

Премьеру сериала отложили на конец года из-за коронавируса.

В третьем сериале по вселенной "Ходячих мертвецов" раскроют судьбу главного героя основного шоу Рика Грайма. Персонаж, исчезнувший из оригинального сюжета в конце девятого сезона, появится в спин-оффе "Ходячие мертвецы: Мир за пределами".

В новом сериале действие разворачивается в далеком будущем. Зрители увидят выросших в изоляции от мира зомби подростков. Они отправятся в таинственное путешествие, связанное с исчезновением Рика Граймса.

Ранее создатели намекнули, что третий проект киновселенной будет связан с полнометражными фильмами о Рике Граймсе. В новом тизере "Ходячих мертвецов: Мир за пределами", опубликованном в Twitter АМС, эти догадки только подтвердились. В нем можно увидеть черные вертолеты, подобные тому, на котором забрали Рика. Ролик подписан фразой: "Узнайте правду".

"Ходячие мертвецы: Мир за пределами" будет состоять из двух сезонов. В конце марта стало известно, что телеканал AMC отложил выпуск сериала из-за коронавируса. Первоначально премьера была запланирована на 12 апреля. Однако теперь зрители смогут увидеть спин-офф только в конце года.

Ранее мы публиковали отрывок из финала 10 сезона "Ходячих мертвецов".

Видео: Twitter / The Walking Dead on AMC