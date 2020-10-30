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Умер актер Уолтер Олкевич, известный по роли в "Твин Пикс"
Сегодня, 14:46
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lesjasap

Умер актер Уолтер Олкевич, известный по роли в "Твин Пикс"

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Американцу было 72 года.

Умер Уолтер Олкевич, известный по роли в "Твин Пикс". Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на американскиое СМИ Hollywood Reporter.Известно, что мужчина скончался в возрасте 72 лет в собственном доме в Лос-Анджелесе. На протяжении последних двадцати лет Олкевич имел проблемы со здоровьем. Он перенес несколько неудачных операций на коленном суставе. Из-за них мужчина был прикован к постели.

Уолтер Олкевич запомнился зрителям по роли бармена Жака Рено в сериале "Твин Пикс" и его приквеле "Твин Пикс: Огонь, иди со мной". Также увидеть артиста можно в таких проектах как "Грейс в огне" и "Клиент". Он сыграл в эпизодической роли в картине  Стивена Спилберга "Тысяча девятьсот сорок первый".

Умер известный специалист по этикету Иван Арцишевский.

Фото: Кинопоиск.ру

Теги: твин пикс, уолтер олкевич
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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