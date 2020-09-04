Умер известный специалист по этикету Иван Арцишевский

Последние два года он тяжело болел.

В среду, 7 апреля, в Петербурге ушел жизни представитель Объединения членов рода Романовых, известный специалист по этикету Иван Арцишевский. Об этом сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар.

Арцишевского не стало в возрасте 70 лет. Последние два года он тяжело болел, однако продолжал работать.

Иван Арцишевский родился в июне 1950 года в Китае в семье русских эмигрантов. Детство прошло в Бразилии. В 1967 году ему разрешили вернуться в Советский Союз. В 1991 году Арцишевский провел в Ленинграде первый Конгресс соотечественников, а позже организовал первый визит потомков Романовых в Россию и руководил рабочей группой по перезахоронению останков царской семьи в Петропавловском соборе.

До 2006 года Арцишевский работал в Смольном. В правительстве Петербурга он занимал должность начальника Управления государственного протокола администрации города, отвечающего за организацию визитов глав государств.

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Фото: Instagram / ivanar.ru