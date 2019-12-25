Умер актер из сериала "След" Александр Гаспарьянц

Его не стало в возрасте 68 лет.

В среду, 7 апреля, стало известно о смерти актера Александра Гаспарьянца. Его не стало в возрасте 68 лет. О кончине актера сообщил портал Кино-Театр.ру.

Гаспарьянц ушел из жизни 4 апреля. Причины его смерти не называются.

Актер окончил драматическую студию при Московском центральном детском театре, а также Военное училище связи КГБ при СМ СССР. В 1988 году он окончил Московский государственный институт культуры.

В 2000-е гг. активно снимался в телесериалах. Более всего известен по ролям в фильмах "Три вокзала – три сестры", "Пока живу, люблю" и сериале "След".

Ранее мы писали, что умер Пол Риттер, известный по роли Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль".

Фото: kino-teatr.ru