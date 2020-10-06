Умер Пол Риттер, известный по роли Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль"

Британский актер Пол Риттер, звезда сериала HBO "Чернобыль", умер от рака мозга. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на агента актера.
Артисту было 54 года, он умер в окружении своей семьи (супруги и детей). Последние несколько лет актёр боролся с опухолью мозга.
Помимо сериала "Чернобыль", в котором Риттер исполнил роль инженера Анатолия Дятлова, актер играл в фильмах "Гарри Поттер и Принц-полукровка" (Элдред Уорпл), "Время по Гринвичу". Также он играл Александра Суворова в сериале 2019-го "Екатерина Великая".
В конце марта в Петербурге умер известный писатель Наум Синдаловский.
Фото: кадр из сериала "Чернобыль"
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