Умер Пол Риттер, известный по роли Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль"

У актера была опухоль мозга.

Британский актер Пол Риттер, звезда сериала HBO "Чернобыль", умер от рака мозга. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на агента актера.

Артисту было 54 года, он умер в окружении своей семьи (супруги и детей). Последние несколько лет актёр боролся с опухолью мозга.

Помимо сериала "Чернобыль", в котором Риттер исполнил роль инженера Анатолия Дятлова, актер играл в фильмах "Гарри Поттер и Принц-полукровка" (Элдред Уорпл), "Время по Гринвичу". Также он играл Александра Суворова в сериале 2019-го "Екатерина Великая".

В конце марта в Петербурге умер известный писатель Наум Синдаловский.

Фото: кадр из сериала "Чернобыль"