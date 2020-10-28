В Петербурге умер известный писатель Наум Синдаловский

Краевед умер 28 марта, о дате и месте прощания будет сообщено позднее.

На 86-м году ушёл из жизни петербургский писатель, историк и краевед Наум Синдаловский. Об этом в соцсетях сообщают его друзья и коллеги.

Краевед умер 28 марта, о дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Наум Синдаловский родился в Ленинграде 6 ноября 1935 года. Он являлся одним из самых известных исследователей истории города и его фольклора. Он является автором книг "Легенды и мифы Санкт-Петербурга", "Легенды и мифы пригородов Санкт-Петербурга" и др.

Недавно в Петербурге умер режиссер и профессор Александр Кривонос.

Фото: Википедия (Annikman)