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В Петербурге умер известный писатель Наум Синдаловский
Сегодня, 11:10
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nastya960

В Петербурге умер известный писатель Наум Синдаловский

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Краевед умер 28 марта, о дате и месте прощания будет сообщено позднее.

На 86-м году ушёл из жизни петербургский писатель, историк и краевед Наум Синдаловский. Об этом в соцсетях сообщают его друзья и коллеги.

Краевед умер 28 марта, о дате и месте прощания будет сообщено позднее.

Наум Синдаловский родился в Ленинграде 6 ноября 1935 года. Он являлся одним из самых известных исследователей истории города и его фольклора. Он является автором книг "Легенды и мифы Санкт-Петербурга", "Легенды и мифы пригородов Санкт-Петербурга" и др.

Недавно в Петербурге умер режиссер и профессор  Александр Кривонос.

Фото: Википедия (Annikman)

Теги: наум синдаловский, писатель
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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