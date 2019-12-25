Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Ивана Арцишевского

По словам губернатора, смерть Арцишевского – тяжелое известие.

В среду, 7 апреля, губернатор Александр Беглов выразил соболезнования близким, друзьям и коллегам умершего специалиста в области этикета и протокола, представителя Объединения членов рода Романовых в России Ивана Арцишевского.

Глава Петербурга отметил, что всю жизнь Арцишевский посвятил высокому служению Родине и городу, а также напомнил, что специалисту не было равных в области этикета.

Его глубочайшие знания истории, культурных традиций и дипломатический талант были многие годы востребованы в работе правительства Санкт-Петербурга. Иван Сергеевич навсегда останется для нас примером высочайшего профессионализма, ответственности и верности избранному пути. Светлая ему память. Александр Беглов

Ранее мы писали, что умер известный специалист по этикету Иван Арцишевский.

Фото: Instagram / ivanar.ru