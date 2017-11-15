Опубликован трейлер полнометражного приквела "Клан Сопрано"

Фильм выйдет в российский прокат 23 сентября.

Киностудия Warner Bros опубликовала трейлер полнометражного приквела "Клан Сопрано".

Криминальную драму назвали "Множественные святые Ньюарка". Фильм повествует историю о становлении молодого Тони Сопрано в мире гангстеров Ньюарка. Главная роль досталась Майклу Гадольфини – сыну Джеймса Гандольфини. Последний исполнил роль Тони Сопрано в сериале. Сценарий к фильму написали Дэвид Чейз и Лоуренс Коннер.

Премьера в России запланирована на 23 сентября. В фильме также сыграли Вера Фармига, Билли Магнуссен, Джон Бернтал и другие.

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Видео: Youtube/Warner Bros. Pictures