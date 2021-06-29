Попова обратилась к Мишустину с просьбой запретить массовые мероприятия

Попова напомнила о методических рекомендациях Роспотребнадзора.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась с просьбой к премьер-министру Михаилу Мишустину. Она попросила запретить массовые мероприятия там, где проводить их не позволяет эпидемиологическая ситуация. Об этом глава ведомства заявила во вторник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По мнению Роспотребнадзора, в некоторых регионах эпидемиологическая ситуация настолько сложная, что проводить там массовые мероприятия недопустимо. Однако, это происходит. Мероприятия проводятся без соблюдения требований масочного режима и соблюдения социальной дистанции. По словам Поповой, это подвергает риску здоровье населения. Она считает, что это недопустимо. Она сообщила, что ведомством подготовлен проект постановления главного государственного санитарного врача. Документ содержит не рекомендации, а требования по соблюдению всех указанных правил.

Прошу вашего поручения для того, чтобы этот документ стал реально действенным. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

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