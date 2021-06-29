Пассажиры поезда "Адлер – Челябинск" возмутились жестокостью тренера.

Следственный комитет (СК) проверяет информацию о жестоком обращении тренера над детьми. Очевидец опубликовал видео в сообществе "Типичный Балаково!" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в плацкартном вагоне. Группа возвращалась с соревнования по спортивной гимнастике. Женщина грубо обратилась к одной из своих подопечных. Она заставила сидеть на шпагате одну из спортсменок. Тренер обзывала своих подопечных и доводила их до слез. Пассажиры начали делать замечания женщине, но та продолжала настаивать, чтобы девочка сидела на шпагате на верхней полке. В итоге пассажиры выхвали начальника поезда и полицию. Но тренер сказала, что "эта девочка будет работать с утра до вечера".

Ранее мы сообщили, что шесть человек погибли в результате крушения парома у берегов Бали.