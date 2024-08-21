HBO показал трейлер документального фильма о сериале "Клан Сопрано"

Фильм выйдет в двух частях 7 и 8 сентября.

Стриминговый сервис HBO представил трейлер документального фильма "Мудрый парень: Дэвид Чейз и "Клан Сопрано"". Автором проекта выступил Алекс Гибни.

Проект посвящен созданию популярного сериала "Клан Сопрано" и его сценаристу Дэвиду Чейзу. В нем покажут, как автор вдохновился личным опытом и придумал один из главных хитов HBO.

В съемках также приняли участие актеры сериала: Лоррен Бракко, Эди Фалько, Майкл Империоли, Стивен Ван Зандт и другие. Фильм выйдет в двух частях 7 и 8 сентября.

Ранее A24 представила трейлер черной комедии "Миллениум".

Видео: YouTube / HBO