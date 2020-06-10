Заражение COVID-19 у комика протекало в тяжелой форме.

Умер боровшийся с коронавирусом сатирик Анатолий Трушкин. Об этом сообщили представители Telegram-канала Mash. По данным источника, 78-летний комик скончался в больнице. Медики рассказали, что заболевание у деятеля культуры протекало в тяжелой форме. Около месяца пациент находился на госпитализации в реанимационном отделении. В последнее время Трушкина пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Артисту стало плохо вечером 9 июня. Врачам не удалось спасти жизнь зараженному.

Напомним, что 9 мая Анатолия Трушкина доставили в московскую больницу под номером 52. У артиста подтвердился тест на коронавирус. Мужчина заявлял, что соблюдал режим самоизоляции. Друг сатирика Никас Сафронов рассказал, что Трушкин мог самостоятельно дышать, несмотря на большой объем поражения легких.

Умер народный артист России Михаил Кокшенов.

Видео: Youtube/ Victor Fridman