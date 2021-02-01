История Маргариты Юдиной – женщины, пострадавшей от удара силовика на протестах в Петербурге

Piter.tv собрал информацию о женщине, которая пострадала во время митинга 23 января в поддержку Алексея Навального.

По делу полицейского, пнувшего женщину в Петербурге, засекретили данные расследования.

"Запрашиваемые данные не могут быть преданы гласности", - таким стал ответ петербургского управления Следственного комитета на официальный запрос издания "Подъем".

В ведомстве отметили, что данная информация не подлежит огласке, ссылаясь на ст. 161 УПК РФ (Запрет на обнародование данных предварительного расследования). Сотрудники издания намеревались узнать информацию касательно установленной личности обидчика, какая уголовная статья ему грозит, также на каком этапе доследственная проверка.

В правозащитном объединении "Команда 29" также сообщили, что пострадавшая подала в СК заявление с просьбой предоставить информацию касательно решения ведомства по предыдущим обращениям. На данный момент по делу Маргариты Юдиной идёт предварительное следствие.

Для того, чтобы зафиксировать, с чего всё началось, Piter.tv собрал информацию о жизни петербурженки, которая пострадала во время митинга 23 января в поддержку Алексея Навального.

Накануне, 23 января 2021 года, в России прошли массовые акции арестованного лидера главы Фонда борьбы с коррупцией организация признана в России иностранным агентом) Алексея Навального. В сети можно увидеть десятки видео и фотоматериалов с митингов. Несанкционированные акции протеста в Петербурге стартовали на Сенатской площади.

Один из видеороликов, снятый очевидцами в Петербурге, обсуждается в интернете по сей день.

"Зачем вы его схватили, ребята?", - спросила у сотрудников правоохранительных органов женщина, получившая удар ногой в живот в ответ.

Ею оказалась жительница Ленинградской области Маргарита Юдина, которая была госпитализирована с сотрясением мозга. Позже в палату к пострадавшей приходили извиняться представители МВД, в том числе и сам обидчик. Свой поступок он объяснил тем, что не видел никого, поскольку за несколько минут до инцидента его залили газом и запотело забрало.

Пострадавшая заявила, что не держит зла на обидчика. Потом она была выписана из НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, попросив врачей перевести её в стационар поближе к дому. Причина на тот момент – дома её ждут трое детей, для которых женщина является единственным близким человеком.

Женщина приняла извинения полицейских, однако после выписки передумала о своем решении и обратилась за юридической помощью к "Команде 29".

"Когда всех политзаключенных выпустите и Алексея Навального тоже, тогда и прощу", - заявила пострадавшая в интервью 47news.

После этого юристы приехали к женщине домой, чтобы обсудить детали дела. Однако они оказались не единственными гостями. В это же время домой к Маргарите Юдиной прибыли сотрудники полиции и органов опеки, которые "пришли разъяснить Маргарите ее права". Адвокат Евгений Смирнов отметил, что крайне странно верить в подобные совпадения.

"Команда 29" заявила, что Юдина планирует обратиться в следственный комитет с заявлением о преступлении по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Также будет подан иск в суд о взыскании с государства морального и материального вреда.

В этот же день "Команда 29" заявила, что состояние пострадавшей ухудшилось после визита сотрудников полиции и органов опеки. Юдина была повторно госпитализирована, жалуясь на головную боль и головокружение. Спустя несколько дней, 29 января стало известно, что женщину выписали из Елизаветинской больницы. Врачи отметили, что состояние Юдиной стабилизировалось.

Стоит отметить, что Маргарита Юдина отказалась от помощи и общения с органами опеки. Об этом "Интерфаксу" 29 января сообщил глава администрации Лужского района Юрий Намлиев.

"Органы опеки и попечительства уже сделали попытку прийти к Маргарите Юдиной после того, как прочитали в СМИ, что она живет в холоде, ей не удается протопить дом. Выяснив, что у нее в семье несовершеннолетний ребенок, я поручил органам опеки и попечительства посетить, задать вопросы по условиям проживания ребенка и не нужна ли какая-либо помощь. Но в итоге на территорию частной собственности наших сотрудников не пустили, поговорили с ними издалека. Нам с порога сказали, что никаких проблем нет, "нечего к нам приходить", - заявил глава администрации.

О жизни пострадавшей немного информации. Известно, что Юдина и её трое детей проживают в доме в Луге, в котором выбиты окна и двери, практически нет забора и склад мусора вокруг. Как отмечают соседи, они никогда не видели семью вместе, а в последнее время хозяйка вовсе не спешит домой после выписки. Соседи и местные жители Юдиной крайне неохотно говорят о ней, сообщил портал 47news.

"Они воруют и тащат все что попало. Купил стекловату, они уже ее несут. Я решил с ней больше не разговаривать. Не хочу создавать проблем. Они ведь могут и дом поджечь, по-соседски", - заявил местный житель.

О детях пострадавшей также не так много информации. Властям известно, что у Маргариты Юдиной есть несовершеннолетняя дочь и два сына, которые в настоящее время не трудоустроены, как и сама женщина.

Двух сыновей петербурженки Маргариты Юдиной, которую пнул в живот силовик на несанкционированном митинге 23 января, могут забрать в армию. Об этом изданию "Подъем" рассказал глава Лужского района.

Между тем, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сначала отправил, а потом отозвал обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности петербургского полицейского, который ударил ногой женщину.

В августе 2020-го года представители Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в России иностранным агентом) рассказали, что их глава Алексей Навальный, был отравлен боевым оружием "Новичок" – пролежав несколько дней в коме, ему удалось выжить. На момент реабилитации Алексей Навальный находился в Германии и в январе этого года объявил о намерении вернуться в Россию.

17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево и доставлен в СИЗО "Матросская тишина" в Москве.

После этого на Youtube-канале оппозиционного лидера вышло новое расследование с громким названием "Дворец Путина. История самой большой взятки". Фильм набрал более 100 млн. просмотров.

Текст: Анастасия Свиридонова / Piter.tv