Известно о задержании журналиста Давида Френкеля.

На Сенатской площади в Петербурге начались задержания. Напомним, 23 января здесь запланирован несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По словам корреспондента Piter.TV, приехавшего на место событий, задержанных усаживают не в автозак, а в гражданский автобус странного происхождения. Автобус наполовину заполнен задержанными, среди обычных граждан находится несколько человек в жилетах "Пресса". На данный момент известно о задержании фотографа "Медиазоны" Давида Френкеля, всего полиция поймала уже более 20 человек.

На соседние улицы, заметил наш корреспондент, вывели снегоуборочную технику.

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Видео: Piter.TV